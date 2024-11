La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Giba, insieme ai colleghi del nucleo Polizia Militare di Capo Teulada, sono intervenuti in risposta a una segnalazione in località Porto Pino, lungo la S.S. 195 al km 73, all’interno del Poligono Militare. Sul posto, i militari hanno soccorso 21 migranti di nazionalità algerina, tra cui 16 uomini, 3 donne e 2 minori, appena sbarcati lungo la costa e trovati in buone condizioni di salute. Non sono stati rinvenuti mezzi di navigazione.

Dopo le operazioni di identificazione e registrazione, i migranti sono stati trasferiti al Centro di Prima Accoglienza di Monastir con il supporto di una ditta di trasporti convenzionata e scortati dai Carabinieri di Calasetta.

