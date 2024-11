Brutto incidente ieri sera nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari. Un 32enne a bordo di un’Audi A3 ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro una recinzione nei pressi dello stadio.

L’uomo è rimasto ferito in maniera seria, ma non risulta in pericolo di vita. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il 32enne in codice rosso all’ospedale Brotzu.

