Il partito di Forza Italia abbandona la seduta del Consiglio regionale nel momento in cui si parte con l’esame del disegno di legge della giunta numero 45 sulle aree idonee all’installazione di impianti da energia rinnovabile.

“Chi pensava che per Forza Italia fosse un gioco ha veramente sbagliato. Ci siamo sempre detti contrari alla legge della maggioranza sulle aree idonee. Pensiamo che l’unica legge da portare direttamente in Aula sia la Pratobello 24“, ha dichiarato il capogruppo in consiglio regionale Angelo Cocciu.

“Noi non vogliamo che i sardi si leghino in qualsiasi maniera a questa legge. Quindi presentare degli emendamenti sarebbe essere in qualche maniera complici di questa legge devastante”.

