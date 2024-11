Dopo le lamentele di Ugo Cappellacci sulla continuità aerea sarda, che avrebbe diversi problemi, Aeroitalia risponde. La società ribadisce la propria indipendenza e impegno al servizio dei sardi, senza voler essere accostata a dispute politiche.

“Aeroitalia desidera ribadire la totale indipendenza politica e il costante impegno a operare nel rispetto delle normative stabilite dal bando di continuità territoriale. Questo impegno è stato assunto in accordo con la passata giunta di centrodestra e viene portato avanti in collaborazione con l’attuale giunta di centrosinistra. Aeroitalia non intende essere strumentalizzata in dispute politiche tra fazioni. La nostra compagnia si è sempre distinta per la qualità e professionalità dei servizi offerti, al solo scopo di rispondere alle esigenze dei passeggeri e di garantire un servizio efficiente. Il nostro operato si basa esclusivamente sulle indicazioni del Piano di Continuità Territoriale, che viene seguito con scrupolo e attenzione in ogni sua parte, con l’auspicio di fare sempre meglio”.

Aeroitalia ha voluto precisare che il servizio clienti è attivo ogni giorno dalle ore 7 alle 23, con una linea dedicata esclusivamente alla Sardegna, proprio per fornire il massimo supporto ai nostri passeggeri.

“È pertanto infondato affermare che il servizio chiuda alle 18. Chiunque necessiti di assistenza, anche meno di tre ore prima per l’acquisto di un biglietto, o per qualsiasi altra esigenza, può contattare tranquillamente il nostro call center, dove un team qualificato e gentile è pronto a rispondere ad ogni richiesta. Aeroitalia continuerà a operare con dedizione e trasparenza, focalizzandosi unicamente sulla propria missione: garantire una continuità territoriale efficiente e rispondere alle necessità dei cittadini sardi”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it