La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza due giovani, rispettivamente di 26 e 28 anni, accusati di furto aggravato e continuato in concorso, dopo un’incursione notturna in due chioschi al Poetto. L’intervento della Polizia è stato richiesto dalla titolare di uno dei chioschi, che ha denunciato la rottura della vetrata del locale e il furto di 20 euro dalla cassa, più una confezione di sei bottiglie di spumante.

Durante il sopralluogo, un altro equipaggio ha intercettato, a circa un chilometro di distanza, due uomini stranieri con zaini e borse contenenti bottiglie di alcolici e una somma complessiva di 1.345 euro nascosta nelle loro tasche.

Gli agenti hanno scoperto un furto analogo in un altro chiosco nelle vicinanze, confermato dai titolari che hanno riconosciuto come propria la merce ritrovata. Dopo le formalità, i beni sono stati restituiti ai proprietari. Successivamente, i due arrestati sono stati presentati davanti al gip, che ha convalidato l’arresto senza imporre misure cautelari.

