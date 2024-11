Un colpo di scena sorprendente potrebbe portare Claudio Ranieri nuovamente sulla panchina della Roma. Secondo le indiscrezioni del giornalista Gianluca Di Marzio, l’ex tecnico rossoblù già allenatore della Roma in due occasioni precedenti, è in viaggio per Londra per un incontro con i Friedkin, proprietari del club giallorosso.

Questo contatto inaspettato alimenta le voci di un possibile ritorno dell’allenatore romano, che aveva lasciato il Cagliari alla fine della scorsa stagione, annunciando l’intenzione di ritirarsi dal giro dei club per dare disponibilità solo alle nazionali.

La fumata bianca sembrerebbe vicina e già in giornata potrebbe arrivare l’annuncio.

