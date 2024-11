Folla in delirio a Fiumicino per l’arrivo di Claudio Ranieri. L’ex tecnico rossoblù è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi all’aeroporto al suo rientro da Londra, dove ha incontrato i proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, per definire i dettagli del suo ritorno come allenatore della squadra giallorossa.

L’affetto dei tifosi era palpabile: applausi e cori, mentre qualcuno gli ha posato una sciarpa giallorossa intorno al collo. Ranieri, in maglione grigio e giacca nera, ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti.

Intanto i sardi si dividono. Qualcuno approva l’ennesima scelta romantica di sir Claudio, da sempre cuore romanista, mentre altri considerano questa scelta un tradimento, dopo aver ribadito non molti giorni fa che la sua carriera con i club era finita con l’avventura a Cagliari.

