Diego Nappi diventa pro: ufficiale l’ingresso nelle Fiamme Oro

Bastavano i grandi risultati degli ultimi anni per definire la Sardegna come una terra di velocisti, ma l’ingresso di Diego Nappi nelle Fiamme Oro ne è l’ennesima conferma.

Il talento di Porto Torres, detentore del record italiano U18 dei 200m (20″79) strappato a Filippo Tortu e campione d’Europa sempre U18, è entrato ufficialmente a far parte del gruppo sportivo della Polizia di Stato.

Un salto di categoria non da poco che per l’atletica significa l’ingresso nel professionismo. Tra l’altro per lui si preannuncia una stagione all’aperto piuttosto densa con l’obiettivo principale che saranno di certo i campionati Europei U20 di Tampere in cui si candida per un posto sia a livello individuale che per la staffetta.

