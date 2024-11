Se la legge di iniziativa popolare Pratobello 24 non viene discussa in Aula per decisione della maggioranza, la minoranza la porterà lo stesso sotto forma di emendamenti al dl 45 sulle aree idonee che riprenderà la discussione alle 17 di oggi.

Gli emendamenti presentati al testo sono in totale circa 1.700, di cui la maggior parte della minoranza, ostruzionistici, perché ogni partito ha presentato i circa sette emendamenti sostitutivi che dividono la Pratobello 24 e puntano a sostituirla con il ddl aree idonee

“Abbiamo provato in tutti i modi a chiedere alla maggioranza di portare attenzione verso questa grande volontà popolare, questa proposta di legge firmata da oltre 200mila sardi e abbiamo sempre ricevuto una risposta negativa”, ha spiegato il capogruppo di Fdi Paolo Truzzu.

“Abbiamo provato con la procedura d’urgenza, abbiamo provato anche nel corso di diverse conferenze di capigruppo, abbiamo provato ieri in aula facendo numerosi appelli. Ma è l’atteggiamento ostile della presidente Todde l’unico motivo che ha impedito l’esame della Pratobello in Consiglio regionale. Il nostro intento è portare la maggioranza e la presidente al ragionamento, dobbiamo discutere di ogni aspetto”, conclude Truzzu.

