Tragedia sulla ss 197 in serata, in direzione Furtei: un uomo è morto dopo esser stato travolto mentre attraversava la strada.

La dinamica dell’incidente è in corso d’accertamento: il pedone stava attraversando la statale quando è stato investito da un pick-up, che lo ha sbalzato al centro della carreggiata.

Successivamente è stato colpito da altri due veicoli. Il secondo conducente ha fermato l’auto e chiamato i soccorsi, oltre che segnalare l’accaduto alle autorità competenti.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che non ha potuto far nulla per salvargli la vita. Presenti anche la polizia locale e i carabinieri.

