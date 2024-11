Brutto incidente ieri sera intorno alle 19 sulla Statale 131, nei pressi dell’area di servizio Tamoil di Marrubiu, in direzione Cagliari. Due auto, una Mercedes e una BMW, sono rimaste coinvolte in una violenta collisione. La Mercedes è finita fuori strada, mentre la BMW è rimasta gravemente danneggiata lungo la carreggiata.

L’incidente ha causato due feriti, uno dei quali è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con le ambulanze, i Vigili del fuoco di Oristano, la Polizia Stradale e gli operatori dell’Anas per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. Anche il servizio di soccorso stradale è stato attivato per la rimozione dei veicoli. La circolazione nella zona è stata rallentata a causa delle operazioni di soccorso e dei rilievi.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it