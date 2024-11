Un problema con uno dei motori dell’aeromobile. Questo il motivo che ha portato il comandante del volo Cagliari-Milano Linate, in partenza alle 6.10, a bloccare il decollo programmato mentre il velivolo si trovava già in fase di rullaggio.

Da quel momento per i passeggeri è cominciata una vera e propria odissea, con il ricollocamento sul volo successivo in partenza alle 7.10 e un ulteriore ritardo di circa 50 minuti.

Mentre il primo aeromobile restava a terra per i controlli al motore, il secondo è partito solo alle 8, causando non pochi disagi soprattutto a chi aveva delle coincidenze per raggiungere altre mete.

L’ennesimo disservizio arriva proprio al culmine della querelle tra la compagnia Aeroitalia e il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, da tempo aspramente critico sul vettore.

