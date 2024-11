Momenti di terrore questa mattina a Maracalagonis. Intorno alle 5.50 i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che ha colpito un appartamento al primo piano di un edificio a tre piani in via Moro 21. Il Comando di Cagliari ha subito inviato una squadra di pronto intervento, supportata da un’autobotte, un’autoscala e un furgone per autoprotezione.

L’incendio ha avvolto l’intero appartamento, intrappolando una coppia di anziani e il loro figlio, che non riuscivano a uscire dalla struttura. Il padre 80enne è stato ricoverato al Policlinico di Monserrato in codice giallo per intossicazione dovuta ai fumi.

Le squadre sono intervenute evacuando gli occupanti tramite l’autoscala dal balcone e hanno circoscritto le fiamme, impedendo che si propagassero all’intero edificio. Successivamente, hanno lavorato per liberare l’immobile dal fumo. La causa è in fase di accertamento, ma sembrerebbe essere un cortocircuito.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, è intervenuto anche il funzionario di guardia, che ha eseguito una verifica di stabilità nell’appartamento soprastante, interessato dallo sfondellamento del solaio a causa delle alte temperature. Le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio sono ancora in corso.

