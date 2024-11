Domenica 17 novembre i treni in Sardegna si fermeranno per 13 ore, dalle ore 00:00 alle 13:00, per consentire lavori di ammodernamento della rete ferroviaria. Rete Ferroviaria Italiana, parte del gruppo FS Italiane, procederà all’installazione di un nuovo sistema di supervisione e controllo del distanziamento dei treni, gestito dal Posto Centrale di Cagliari.

Un intervento che mira a migliorare la gestione del traffico ferroviario, aumentandone l’affidabilità e la sicurezza, oltre a ridurre le interruzioni causate da guasti e a potenziare la capacità complessiva del sistema. Durante l’interruzione del servizio, Trenitalia garantirà la mobilità dei passeggeri con autobus sostitutivi, cercando così di ridurre i disagi.

