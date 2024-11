La riconoscenza dei calciatori del Cagliari per Claudio Ranieri è intatta. Il tecnico verrà presentato oggi alle 13 come nuovo allenatore della Roma, dopo una scelta che ha fatto storcere il naso a molti tifosi sardi per la decisione di tornare sui suoi passi dopo l’annunciato ritiro.

Il popolo rossoblù si è diviso sul ritorno in panchina di sir Claudio, ma non i suoi ex giocatori che faranno il tifo per lui. “Incontrare mister Ranieri è sempre un’emozione, per quello che ci ha trasmesso, per quello che abbiamo vissuto insieme nelle ultime due stagioni. Gli faccio un grosso in bocca al lupo per questa sua nuova avventura” ha detto Alessandro Deiola a margine dell’amichevole di ieri pomeriggio a Sa Duchessa contro il Cus Cagliari.

Prima della gara, finita 8-0 per i rossoblù, anche Tommaso Augello ha voluto fare gli auguri al mister in un’intervista esclusiva a Sky Sport. “Ho grande rispetto per mister Claudio Ranieri e sono contento. Spero possa fare grandi cose alla Roma, si merita il meglio. Il mister aveva detto che avrebbe smesso con i club ma penso che lo spiraglio per la Roma sarebbe sempre rimasto aperto, è casa sua”.

