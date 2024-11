Claudio Ranieri, nuovo allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa presentando la sua nuova avventura giallorossa. Il tecnico ha spiegato la sua decisione di tornare in panchina dopo l’addio al Cagliari dato nello scorso maggio.

“Io avevo smesso di allenare. Ho avuto più richieste in questi mesi che quando ho vinto con il Leicester. Ho sempre detto no. A qualcuno ho detto: “solo in due casi posso tornare: o per la Roma o per il Cagliari“, ha detto l’ex tecnico rossoblù.

“Ma ero super convinto di andarmene per i fatti i miei e guardare il calcio da un’altra parte. Il fato ha voluto che tornassi a casa. A Cagliari ho iniziato e ho finito. Ho iniziato alla Roma da giocatore e finirò da allenatore-dirigente. Cagliari mi ha sempre accolto bene“.

