Studenti in piazza anche a Cagliari per lo sciopero nazionale organizzato dall’Unione degli Studenti, Link – Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza. La protesta contro le politiche del governo sull’istruzione, ma anche contro le guerre.

Molte classi vuote e ragazzi in corteo da piazza Gramsci fino al palazzo della Regione in viale Trento. Cori e striscioni: “Vogliamo potere“, “Contro guerra e repressione fermiamo il governo“. La marcia è partita dopo le 10, poi su verso piazza Yenne e quindi ultima tappa sino alla Regione.

“Siamo in piazza per far valere il nostro diritto allo studio, per combattere il fascismo e la cultura militare nelle scuole, e per essere liberi da tutte le dinamiche tossiche che affliggono la nostra scuola”, dichiara Michele Tatti, coordinatore Uds di Cagliari.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it