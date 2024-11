Brutto incidente stradale questa notte, intorno alle 2:30, tra Arzachena e Palau. Una vettura è uscita di strada al chilometro 347 della Strada Statale 125, ribaltandosi nella vegetazione a bordo carreggiata per cause ancora in fase di accertamento.

I due occupanti del veicolo sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Il conducente è stato però trasportato all’ospedale di Olbia dal personale sanitario del 118 per ulteriori controlli.

I Vigili del Fuoco di Arzachena, prontamente intervenuti, hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante, verificando che all’interno del mezzo non vi fossero altre persone. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

