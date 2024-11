Un’intera famiglia nei guai. Nella serata dell’11 novembre, durante un controllo ordinario del territorio, i Carabinieri del Radiomobile di Lanusei, supportati dalla Stazione locale e dalla Squadriglia Anticrimine di Arzana, hanno arrestato un 63enne e il figlio 19enne, entrambi residenti a Ilbono. L’operazione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e un fucile con matricola abrasa.

Il 19enne è stato fermato a Tortolì, in via della Lavandaia, mentre viaggiava a bordo di un’auto guidata dalla madre 54enne. Durante il controllo, i militari hanno trovato in suo possesso 19 grammi di marijuana e un coltello a serramanico. La successiva perquisizione ha rivelato un altro coltello a serramanico nella disponibilità della madre, che è stata denunciata per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione all’abitazione della famiglia, dove il 63enne è stato trovato con un fucile privo di matricola. Inoltre, sono stati rinvenuti ulteriori 19 grammi di marijuana, 60 grammi di hashish, una piantina di marijuana alta 40 cm, e una serra domestica dotata di ventilatori e lampade per la coltivazione.

La donna è stata anche denunciata per omessa custodia di armi e detenzione abusiva di munizioni, poiché alcune non denunciate sono state trovate sparse nell’abitazione, insieme ad altre armi regolarmente detenute ma non adeguatamente custodite. Inoltre, la 54enne è stata segnalata alla Procura della Repubblica per detenzione di fauna protetta senza autorizzazione, avendo in casa cinque tartarughe non regolarmente dichiarate.

Dopo le formalità di rito, il 63enne è stato posto agli arresti domiciliari, mentre al 19enne è stato imposto l’obbligo di firma.

