Non è il grande autunno dei funghi porcini, come accaduto nel 2023. I ritrovamenti record sembrano appartenere al passato, come l’esemplare di 3 kg rinvenuto nelle campagne di Ulassai nel novembre di un anno fa.

Ma qualcosa si trova ed è di pregevole forma. Come testimonia Marco D’Alessandro, che sul Monte Arci ha colto alcuni porcini dai 300 ai 600 grammi.

“La stagione è iniziata molto in ritardo per via della siccità. Ed ora inizierà il freddo, quindi le crescite andranno a calare” spiega.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it