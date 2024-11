Lunedì 18 novembre prenderà il via il Gran Galà del calcio italiano dove verranno consegnati diversi premi ai migliori atleti della passata stagione 2023/2024.

Questa mattina si è tenuta la presentazione dell’evento presso la Sala De Pasquale del Comune di Latina, dove sono anche stati svelati gli atleti che si recheranno a ritirare il premio.

Tra questi ci sarà anche il centrocampista del Cagliari Gianluca Gaetano che verrà premiato come miglior rivelazione dello scorso campionato. Insieme a lui sarà premiato anche Gaetano Oristanio, ex Cagliari e ora al Venezia, come miglior esordiente dell’anno.

