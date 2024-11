Stamane intorno alle 9 la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso per incidente stradale sulla SS 131 al km 78, in direzione Sassari.

Per cause ancora da accertare, un autoveicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Inviata immediatamente sul posto una squadra VF dalla sede centrale di Oristano, che ha provveduto alla messa in sicurezza lo scenario.

La giovane conducente è stata affidata alle cure del 118, anch’esso sul posto insieme alle forze dell’ordine.

