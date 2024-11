Risultato a sorpresa al Vanni Sanna di Sassari: in una sfida ad alta quota per i playoff, la Torres ha perso per 1-0 contro l’Entella.

La beffa è arrivata nel finale, coi liguri che hanno trovato il gol vittoria all’88 con Santini. A chiudere una gara che non aveva dato granché spettacolo e aveva confermato le difficoltà offensive dei rossoblù.

Al termine della gara, i giocatori della Torres sono stati accompagnati negli spogliatoi da sonori fischi. Ora gli uomini di Greco sono scivolati al quarto posto, superati dalla Ternana e proprio dall’Entella.

