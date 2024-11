La fortuna bacia ancora la Sardegna: dopo la vincita di qualche giorno fa a Cagliari di circa 30mila euro, la Dea bendata è tornata sull’Isola ponendo la propria mano su Guspini.

E’ stato centrato un altro “5” al SuperEnalotto che ha portato nelle casse del fortunato o della fortunata 17.738,09 euro, con la schedina giocata presso l’esercizio Laura Pili in via Cagliari, 28.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 19 novembre, è di 33,3 milioni di euro.

