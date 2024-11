Il senatore del Pd Marco Meloni, attraverso una nota stampa, ha fermamente condannato le parole pronunciate dal Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara quest’oggi, in occasione della presentazione della Fondazione Giulia Cecchetin.

L’evento infatti si è svolto alla Camera e il Ministro ha inviato un videomessaggio in cui ha tenuto un discorso che successivamente non è stato esente da critiche

Una condanna dunque è arrivata anche per voce dello stesso Meloni: “Le parole di Valditara sono indecenti. Strumentalizzare una tragedia – anzi l’assassinio di una ragazza per mano di un uomo che la riteneva ‘sua’ – per i propri fini ideologici, supera la soglia di ogni decenza. Oggi Valditara ha detto parole indegne di un ministro, per giunta dell’Istruzione. Mi vergogno come uomo e come rappresentante delle istituzioni”.

