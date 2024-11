La Commissione legata al bando per l’assegnazione del Capodanno di Cagliari 2025 ne ha chiesto la riapertura per alcune ore nella piattaforma Cat Sardegna. La ragione è dovuta al fatto che un operatore, a causa di una manutenzione nel sito Anac, non riusciva a compilare il Dgue (Documento unico di gara europeo).

Al momento, risultano in gara le società Comunica99 e Vox Day.

La Commissione è attualmente in attesa di sapere se consente la riapertura, altrimenti si procederà con l’apertura delle offerte arrivate.

