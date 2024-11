Uno spettacolo a prima vista: nelle campagne della Gallura, Marco e Sara di Girovagando la Sardegna hanno scoperto un grande porcino nero di 1 kg e 840 grammi.

“Siamo cercatori appassionati ed andiamo spesso in giro per la Sardegna” ci racconta Marco Falleni, toscano ma ormai sardo acquisito. “È capitato altre volte di trovare funghi di grandi dimensioni e di diverse specie, è sempre una grande emozione, specie per chi è un appassionato come noi“.

Però questa non sembra una ottima annata per i porcini. Per Marco ci potrebbero essere differenze tra nord e sud della Sardegna.

“È vero che al Sud non ci sono state grandi nascite a causa della siccità al contrario del Nord che ha regalato molte nascite e di grandi dimensioni. Nonostante questo però noi abbiamo trovato dei porcini neri anche di grandi dimensioni anche lo scorso weekend nel Medio Campidano”.

