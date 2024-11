Il centrosinistra ha riconquistato l’Umbria alle elezioni regionali: la nuova presidente è Stefania Proietti, sindaca di Assisi. Una vittoria che ha fatto esultare Alessandra Todde, presidente della Sardegna.

“Congratulazioni a Stefania Proietti per la vittoria e per aver dato tutta se stessa in queste settimane di campagna elettorale. Una vittoria importantissima che conferma quanto detto più volte: un campo progressista unito e coerente è vincente e credibile. Sono orgogliosa di questo successo strepitoso, faccio a Stefania i migliori auguri di buon lavoro. Forza!”.

Todde ha già sentito telefonicamente la neoeletta presidente Proietti, a cui ha espresso tutto il proprio entusiasmo. La presidente aveva partecipato nei giorni scorsi alla campagna elettorale della neo collega.

