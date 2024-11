Scrivania per l’accoglienza dei pazienti, un’agendina con tutti gli appuntamenti e un lettino corredato di farmaci per la cura estetica. Tutto molto accogliente, se non fosse che l’ambulatorio era completamente abusivo.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno scoperto ieri un’attività illegale di medicina estetica all’interno di un’abitazione privata. La donna proprietaria del centro è stata deferita in stato di libertà per esercizio abusivo della professione medica, attivazione abusiva di un ambulatorio per trattamenti di medicina estetica in assenza della prevista autorizzazione, e importazione abusiva di medicinali da paesi terzi.

Durante la perquisizione, la titolare ha anche tentato di liberarsi di alcune confezioni di farmaci contenenti botulino, lanciandole dalla finestra. I medicinali, provenienti illegalmente dalla Corea del Sud, erano privi delle certificazioni richieste dalle autorità sanitarie competenti.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it