Non ce l’ha fatta Alessandro Marongiu, il motociclista 40enne vittima di un tragico incidente nella notte tra il 17 e il 18 novembre lungo la provinciale 4, a Villasor. L’uomo, per ragioni ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua moto finendo rovinosamente sull’asfalto.

Trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, Marongiu è stato sottoposto a cure d’urgenza, ma nonostante gli sforzi del personale medico, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire le cause che hanno portato alla caduta.

