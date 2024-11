L’8,9% delle famiglie sarde ha difficoltà a pagare l’energia elettrica mentre per il 16% degli italiani la bolletta della corrente è una preoccupazione costante e sentita. Significa che in Sardegna oltre 143mila persone soffrono di povertà energetica con la conseguenza di avere estrema difficoltà ad accedere ai servizi essenziali come riscaldarsi e farsi una doccia calda d’inverno, raffrescare gli ambienti d’estate, poter cucinare adeguatamente e riuscire a illuminare tutte le stanze della casa.

Questo è quanto emerge dall’analisi realizzata per Anap Confartigianato Sardegna dall’Ufficio Studi di Confartigianato, che ha esaminato i dati del 2023 rilasciati dall’Osservatorio Italiano per la Povertà Energetica (Oipe).

In questa speciale classifica, dove l’Isola è all’11/o posto, la regione più virtuosa è la Toscana che ha solo il 4,5% di famiglie colpite da questa povertà. Ultima la Calabria al 22,4% (la media nazionale è del 7,7%). La situazione attuale, però, va meglio di quella di tre anni fa quando la media italiana era dell’8,5% e quella della Sardegna dell’11,8%.

