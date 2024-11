L’assessora del Lavoro Desirè Manca ha espresso la necessità di avviare maggiore formazione nelle carceri nel corso di un incontro con la Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Irene Testa, e i Garanti degli istituti penitenziari di tutti i territori della Sardegna.

“Su una popolazione carceraria di centinaia di detenuti, nei casi più critici, soltanto poche decine di persone hanno la possibilità di accedere ad un corso di formazione, di essere impegnate durante la giornata, ma soprattutto di avere una nuova opportunità per riprendere in mano la propria vita e riabilitarsi, di reinserirsi nella società grazie a un impiego”.

Al centro di questo primo incontro, tenutosi a Cagliari, le gravi criticità relative all’inadeguatezza degli spazi, alla carenza di personale e alla carenza di medici.

“Compito delle istituzioni è quello di consentire a chi sta scontando una pena di avere la possibilità di costruire il proprio percorso di rientro nella società, di lasciare una strada fatta di buio per immettersi in un sentiero di luce. In quest’ottica ho voluto incontrare oggi i Garanti dei detenuti per un proficuo confronto, e grazie al loro prezioso contributo iniziare ad affrontare una dopo l’altra tutte le problematiche che impediscono al sistema di formazione di funzionare a regime”.

