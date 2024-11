È ancora muro contro muro in Consiglio Regionale mentre si discutono gli articoli riguardanti il disegno di legge 45 “Aree Idonee” proposta dalla giunta Todde.

Mentre la maggioranza ha smontato pezzo per pezzo ogni possibile inserimento di punti della Pratobello, l’opposizione continua a fare ostruzionismo. Sulla grande mole di emendamenti soppressivi presentati (e bocciati), il centrodestra sta chiedendo su ciascuno il voto segreto, con conseguente allungamento dei tempi di discussione.

Intanto l’avvocato della Pratobello, Michele Zuddas, ha annunciato lotta alla legge in discussione. Qualora venisse approvata, si tenterebbe di farla cadere.

“Una legge che viene approvata non è detto che rimanga legge per sempre, ci sono diversi strumenti per cui questa norma può anche essere ritirata una volta approvata. Noi ci stiamo attrezzando anche in questa direzione, non escludiamo nessuna lotta politica”.

