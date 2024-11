Attimi di paura a Sassari quando l’ex assessore regionale, 59enne, Andrea Prato è stato investito questa mattina da una Fiat Panda mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Mancini.

L’uomo ha riportato gravi lesioni ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto. Trasportato in ospedale a bordo di un’ ambulanza con codice rosso, si trova ricoverato in Rianimazione.

Prato si trovava in stato di incoscienza mentre veniva condotto in ospedale. Sul posto sta operando la polizia locale per comprendere la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità.

