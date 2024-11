L’associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 13a giornata del campionato di Serie A 2024/2025. A dirigere il match di Marassi tra Genoa e Cagliari sarà il sig. Simone Sozza della sezione di Seregno.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Di Monte, IV uomo sarà Feliciani, al Var ci sarà Marini mentre l’assistente Var sarà Nasca.

Sozza ha già diretto i rossoblù in questo campionato, nella sciagurata sconfitta interna contro l’Empoli del 20 settembre (0-2). Con lui alla direzione di gara è arrivata una sola vittoria in 5 partite, contro il Benevento nel 2023 in Serie B. Oltre all’Empoli sconfitte anche contro Milan ( 5-1 nel 2024) e Roma (1-4 nel 2023); un solo pari (per 1-1) contro il Napoli risalente al 2022.

