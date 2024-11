Matteo Sestu è il nuovo amministratore unico di Area, Azienda regionale per l’edilizia abitativa. A fargli i complimenti sono stati il presidente di Sinistra Futura, Luca Pizzuto, e il sindaco della cittadina, Pietro Morittu.

“Ora prenderai incarico nell’ente che, in Sardegna, deve garantire a tutti casa e dignità. Non sarà semplice, non sarà facile, ma so che servirai con gioia, onestà e onore. Non ti fermeranno le difficoltà. Auguri Matteo. E adesso continuiamo il lavoro per un mondo migliore per tutti” ha commentato Pizzuto sui social.

“Ci complimentiamo con Matteo Sestu, consigliere comunale e nostro concittadino, per essere stato indicato per lo svolgimento di un ruolo fondamentale all’interno di un’azienda regionale che vede la città di Carbonia quale detentrice di un ampio patrimonio di edilizia pubblica in Sardegna. Con AREA abbiamo attualmente in corso una lunga serie di interlocuzioni che siamo sicuri di poter intensificare e consolidare anche in concomitanza con l’insediamento di Sestu, con cui abbiamo sempre collaborato in modo fattivo e costruttivo anche in seno al consiglio comunale di Carbonia” ha aggiunto Morittu.

Sestu, classe 1986, è consigliere comunale a Carbonia, docente di Scienze, e collabora con il Gruppo Materiali Funzionali al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche all’Università di Cagliari. Fin da adolescente è sempre stato impegnato in politica.

