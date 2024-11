C’è un primo assaggio d’inverno in Sardegna in queste ore. Vento, freddo e pioggia hanno fatto capolino in diversi territori, arrivando a far calare drasticamente anche le temperature.

In giornata venti di burrasca sino a 80 km/h, mentre le temperature che si abbasseranno dai 2 ai 5 gradi e di 7-8 gradi durante la notte tra venerdì e sabato. Dall’ufficio Meteo dell’Aeronautica Militare di Decimomannu danno buoni spiragli per il fine settimana.

“La situazione volgerà verso un certo miglioramento a partire da sabato con un debole campo di alta pressione che determinerà stabilità sull’Isola. Per domenica è attesa una debole circolazione da sud con vento di scirocco e queste condizioni si estenderanno anche all’inizio della settimana prossima”.

