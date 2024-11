Nella mattinata di giovedì 21 novembre, il Comune di Cagliari (attraverso l’assessora alla Cultura, Maria Francesca Chiappe) e la società Vox Day di Davide Catinari hanno presentato il cartellone della tre giorni di Capodanno a Cagliari.

Una tre giorni che non propone solo il grande nome di Stewart Copeland in piazza Yenne, ma dà spazio a diversi generi musicali (dallo swing alla dance, dal country al pop) adatti a tutte le età e tutti i gusti. Ci sarà spazio anche e soprattutto per alcune realtà isolane e locali.

L’assessora Chiappe spiega a Cagliari tutti i passaggi della manifestazione che condurrà i sardi al nuovo anno.

