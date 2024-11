La Sardegna torna alla triste ribalta nazionale con l’ultima analisi Istat sulle vittime di omicidio in Italia nel 2023. Si tratta infatti della regione in cui sono avvenuti più omicidi volontari compiuti in rapporto alla popolazione: sedici le vittime accertate.

Il tasso di omicidi l’anno scorso in Sardegna è stato di 1,02 ogni centomila abitanti, seguita dalla Liguria con 0,8, dalla Campania con 0,73, dall’Abruzzo e dalla Calabria entrambe con 0,71, rispetto alla media nazionale dello 0,57.

La geografia della concentrazione territoriale degli omicidi appare estremamente diversa a seconda del genere. La Sardegna ha il primato degli omicidi maschili, mentre è ultima nella classifica degli omicidi femminili.

