Raffaele Fitto è stato nominato come Vicepresidente esecutivo della Commissione europea. A rendergli omaggio è stato il deputato sardo Salvatore Deidda, suo collega di partito in Fratelli d’Italia.

“Sono veramente felice per la nomina di Raffaele Fitto nel ruolo di Vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Agricoltura, pesca, l’economia del mare, i trasporti e il turismo sono temi fondamentali per l’Italia e per la Sardegna. Sono sicuro che potremo finalmente lavorare insieme per avere delle risposte ai tanti temi che abbiamo affrontato in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati in questi 2 anni di Governo di Giorgia Meloni”.

