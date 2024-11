Cagliari resta con il fiato sospeso per la ragazza 17enne travolta questa mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali dirigendosi verso il Liceo Alberti. Ad investire la giovane una Fiat Panda guidata da un’anziano che potrebbe essere stato abbagliato dal sole.

La ragazza è rimasta a terra priva di sensi ed è stata immediatamente trasportata al Brotzu in codice rosso, per poi essere ricoverata in Rianimazione. Ha riportato gravissime lesioni al capo e sta lottando in queste ore per la vita.

Sul posto la Polizia locale esegue i rilievi e il traffico in direzione Sant’Elia è stato bloccato.

