Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani allo stadio Marassi (ore 12:30) contro il Genoa, valevole per la 13a giornata del campionato di Serie A.

Sullo scontro diretto: “Abbiamo incontrato Como, Parma, Lecce ed Empoli e abbiamo meritato di perdere solo con quest’ultimi. Con il Lecce in 10 è stata un’ingiustizia sportiva ma è demerito nostro, se non porti via punti è un demerito nostro. Di 4 scontri diretti abbiamo preso 4 punti, ogni partita è uno scontro diretto. Nessuna gara è più importante dell’altra, non sai mai dove fare punti ma devi sapere che puoi prenderli ovunque”.

Su Gaetano: “E’ assolutamente pronto, dal punto di vista fisico è a posto. L’anno scorso è arrivato senza aspettative, la piazza non lo conosceva e lui è stato determinante in poco tempo. Ad oggi si è capito che è forte e gli si chiede di trovare la sua dimensione, si sta preparando ad assumersi questi oneri. Gli serve una scintilla e poi tutto viene a ruota”.

Sul gruppo: “Chi è rimasto ha lavorato bene, chi è tornato è molto motivato dalla nazionale, come Wieteska. Ho visto un gruppo che dopo il Milan ha lavorato con motivazione e siamo pronti per una gara in uno stadio caldo, quelli che preferiamo”.

