Brutto incidente questa mattina intorno alle 7 sulla statale 131 dcn, al chilometro 96, nei pressi di Siniscola. Un violento scontro ha coinvolto tre veicoli: una Volkswagen, una Lancia e un furgone Ford Transit.

Tre uomini sono rimasti gravemente feriti nell’impatto. Uno di loro, in condizioni critiche, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Sassari. Gli altri due feriti sono stati trasferiti in ospedale con le ambulanze del 118 intervenute sul posto.

La Polizia stradale ha effettuato i rilievi e gestito il traffico, che è rimasto bloccato in entrambe le direzioni a causa della chiusura della strada. I Vigili del fuoco del Distaccamento di Siniscola, intervenuti prontamente, hanno messo in sicurezza l’area e liberato dalle lamiere l’uomo incastrato nel Ford Transit. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.

