Grave incidente questa mattina nel centro abitato di Bono. In via Grazia Deledda un violento scontro tra 2 auto ha provocato 5 feriti, tra cui un bambino, 3 donne e un uomo. Particolarmente gravi sono le condizioni di una donna di 70 anni, che ha riportato un trauma cranico e addominale ed è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale di Sassari.

Gli altri quattro feriti, con lesioni meno preoccupanti, sono stati trasportati all’ospedale di Ozieri dalle ambulanze per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale del 118, che ha soccorso i feriti e stabilizzato le condizioni più critiche della donna, i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la strada e i veicoli coinvolti, e i Carabinieri della Compagnia di Bono, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e individuare eventuali responsabilità.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it