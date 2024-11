Una prestazione che gli è valsa il premio di Mvp della partita. Roberto Piccoli ha sfoderato un’altra prestazione maiuscola nel 2-2 del Cagliari in trasferta contro il Genoa, incaricandosi del rigore decisivo dopo una breve discussione con Mina su cui avrebbe dovuto calciare dagli undici metri.

“Prima di battere il rigore ho parlato con Mina, gli ho chiesto di poter calciare, sentivo di poter far gol. Lui ha dimostrato anche in questa occasione di essere un grandissimo calciatore, un esempio. Mi ha lasciato questa opportunità, è andata bene” ha rivelato a Dazn nel dopo gara. “Devo cercare di fare più gol possibili per aiutare la squadra: questa rete oggi è stata importante, siamo contenti. Avremmo potuto fare anche qualcosa in più, ma andiamo avanti così”.

Cresce anche l’intesa con Luvumbo: “Siamo due calciatori molto veloci, mi piace stargli vicino. Deve continuare a lavorare, a crescere, è veramente forte. Può solo migliorare, già oggi è un punto di riferimento per la squadra”. Una fiducia reciproca sottolineata anche dallo stesso Luvumbo: “Ringrazio Roberto per aver segnato questo rigore. Il campionato per me non era iniziato come avrei voluto, ora comunque tutta la squadra ha trovato la strada giusta, dobbiamo continuare così”.

