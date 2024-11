La sociologa e docente dell’Università di Cagliari, Lilli Pruna, ha lanciato l’allarme sui social a riguardo le condizioni di viale La Plaia a Cagliari. Che nelle ore serali e notturne rimane all’oscuro, divenendo pericolosa in particolare per studentesse e studenti che alloggiano al campus universitario.

“Il presidente dell’ERSU, il sindaco di Cagliari, il Rettore, hanno mai percorso a piedi viale La plaia quando è buio (cioè in questa stagione dalle 17)? Sono mai andati a piedi, quando è buio, alla residenza per studenti e studentesse chiamata “campus Emilio Lussu”? Si accorgerebbero che quella strada è poco illuminata, quindi pericolosa per le studentesse che devono percorrerla per andare nei loro alloggi. La strada risulta buia, un buio d’abbandono“.

La strada risulta buia sin dalla stazione, in particolare con la nuova stagione. E così, ecco il richiamo all’intervento delle istituzioni.

“Dovrebbero andare a vedere e intervenire per dare al percorso un po’ più di sicurezza con una illuminazione adeguata. Invece che illuminare di rosso, inutilmente, i palazzi delle istituzioni”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it