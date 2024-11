Un altro incidente a Cagliari dopo quello che ha portato al decesso della 17enne Beatrice Loi: in via Is Mirrionis si sono scontrati uno scooter con un’auto.

L’incidente in serata: due giovani sono stati sbalzati dal ciclomotore, riportando diverse ferite. Pronto l’intervento delle ambulanze del 118, che hanno trasportato i ragazzi all’ospedale Brotzu e al Santissima Trinità.

Assegnato il codice rosso, ma (per fortuna) i due giovani non risultano in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it