Una grave storia di violenza arriva da Roma e coinvolge un 43enne sardo, denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni dell’ex compagna.

Il caso è scoppiato nel 2022, ma solo di recente è arrivato al dibattimento in Tribunale. Lo riporta il quotidiano La Repubblica.

La vittima ha raccontato l’inferno (fisico e psicologico) vissuto a partire dal 2018. L’uomo avrebbe iniziato ad aggredirla verbalmente e minacciarla quotidianamente. E fatto pressioni costanti sulla differenza di studi e di conoscenze. “Io conosco le leggi e posso toglierti il bambino” le avrebbe riferito in più di una occasione.

“Sappi che dalle mie parti casualmente le donne cadono nei pozzi” sarebbe stata un’altra delle minacce choc.

Per riuscire ad avere un po’ di pace, la donna aveva cominciato a chiudersi a chiave in stanza. Una scelta che ha fatto imbestialire l’ex compagno, sfociata in una aggressione fisica con una spinta che l’avrebbe fatta cadere violentemente dalle scale e fatto perdere i sensi.

Il dibattimento proseguirà nei prossimi mesi.

