Una gerbera rossa è stata sistemata nel giardino di via Ollastu a San Sperate in memoria di Francesca Deidda, vittima di femminicidio per mano del compagno Igor Sollai.

La cerimonia è avvenuta in mattinata alla presenza della Consulta delle donne, della Fidapa, di Gianfranco Piscitelli (legale della famiglia Deidda) e delle istituzioni locali.

“La confessione ha riaperto una ferita che ci aveva visto protagonisti al momento del ritrovamento del corpo. Ha creato sgomento” ha commentato il sindaco Fabrizio Madeddu.

