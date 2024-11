Un altro grave incidente stradale, questa mattina a San Giovanni Suergiu, quando due autovetture si sono violentemente scontrate. Si tratta di una Grande Punto e una Fiat 500 X.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare. La Punto, dopo l’impatto, è andata a sbattere contro un muro di cinta di un’abitazione abbattendolo.

Per uno dei due autisti è stato necessario l’immediato trasporto, in codice rosso, all’ospedale Brotzu du Cagliari mediante l’elisoccorso. Sul posto oltre alle ambulanze Sulcis Emergenza e la Medicalizzata Sirai, anche i vigili del fuoco di Carbonia e i carabinieri, con la Polizia locale che sta operando per eseguire i rilievi.

